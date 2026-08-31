تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ

الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥ فالق الاصباح
ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ
٩٥
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالك تقدير
وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ
العزيز العليم ٩٦ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا
ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٩٦ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟
٩٦
بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون
بِهَا فِى ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ
٩٧ وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع
٩٧ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ فَمُسْتَقَرٌّۭ وَمُسْتَوْدَعٌۭ ۗ
٩٧
قد فصلنا الايات لقوم يفقهون ٩٨ وهو الذي انزل من
قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَفْقَهُونَ ٩٨ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ
٩٨
السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه
ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍۢ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان
خَضِرًۭا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّۭا مُّتَرَاكِبًۭا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌۭ
دانية وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير
دَانِيَةٌۭ وَجَنَّـٰتٍۢ مِّنْ أَعْنَابٍۢ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًۭا وَغَيْرَ
متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذالكم
مُتَشَـٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ
لايات لقوم يومنون ٩٩ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم
لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يُؤْمِنُونَ ٩٩ وَجَعَلُوا۟ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۖ
٩٩
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون
وَخَرَقُوا۟ لَهُۥ بَنِينَ وَبَنَـٰتٍۭ بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ
١٠٠ بديع السماوات والارض انى يكون له ولد ولم تكن له
١٠٠ بَدِيعُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُۥ وَلَدٌۭ وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ
١٠٠
صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ١٠١
صَـٰحِبَةٌۭ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍۢ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ١٠١
١٠١

١٤٠