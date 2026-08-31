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۞ وعنده
۞ وَعِندَهُۥ

مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر
مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ
والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات
وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍۢ فِى ظُلُمَـٰتِ
الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ٥٩
ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍۢ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَـٰبٍۢ مُّبِينٍۢ ٥٩
٥٩

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