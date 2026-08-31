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۞ انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه
۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ

يرجعون ٣٦ وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل ان الله
يُرْجَعُونَ ٣٦ وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ
٣٦
قادر على ان ينزل اية ولاكن اكثرهم لا يعلمون ٣٧ وما
قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةًۭ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٣٧ وَمَا
٣٧
من دابة في الارض ولا طاير يطير بجناحيه الا امم امثالكم
مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَـٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ
ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون ٣٨
مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَـٰبِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ٣٨
٣٨
والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشا
وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّۭ وَبُكْمٌۭ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ ۗ مَن يَشَإِ
الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ٣٩ قل
ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍۢ مُّسْتَقِيمٍۢ ٣٩ قُلْ
٣٩
ارايتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعة اغير الله
أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ
تدعون ان كنتم صادقين ٤٠ بل اياه تدعون فيكشف
تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٤٠ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ
٤٠
ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون ٤١ ولقد ارسلنا
مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ٤١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ
٤١
الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم
إِلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ
يتضرعون ٤٢ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولاكن قست
يَتَضَرَّعُونَ ٤٢ فَلَوْلَآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا۟ وَلَـٰكِن قَسَتْ
٤٢
قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ٤٣ فلما
قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٤٣ فَلَمَّا
٤٣
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى
نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَٰبَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّىٰٓ
اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ٤٤
إِذَا فَرِحُوا۟ بِمَآ أُوتُوٓا۟ أَخَذْنَـٰهُم بَغْتَةًۭ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ٤٤
٤٤

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