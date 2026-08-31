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۞ وله
۞ وَلَهُۥ

ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣ قل
مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣ قُلْ
١٣
اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو
أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّۭا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ
يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم
يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ
ولا تكونن من المشركين ١٤ قل اني اخاف ان عصيت
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤ قُلْ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ
١٤
ربي عذاب يوم عظيم ١٥ من يصرف عنه يوميذ فقد رحمه
رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ١٥ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍۢ فَقَدْ رَحِمَهُۥ ۚ
١٥
وذالك الفوز المبين ١٦ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف
وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ١٦ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ
١٦
له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير
لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍۢ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ
١٧ وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
١٧ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
١٧
١٨

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