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۞ افتطمعون ان يومنوا لكم وقد كان فريق منهم
۞ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا۟ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمْ

يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم
يَسْمَعُونَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُۥ مِنۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ
يعلمون ٧٥ واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا
يَعْلَمُونَ ٧٥ وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا
٧٥
خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله
خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
٧٦

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