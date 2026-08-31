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۞ يا ايها الرسول
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ

بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت
بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ
رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم
رِسَالَتَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ
الكافرين ٦٧ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى
ٱلْكَـٰفِرِينَ ٦٧ قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ
٦٧
تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم
تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ
وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَـٰنًۭا وَكُفْرًۭا ۖ
فلا تاس على القوم الكافرين ٦٨ ان الذين امنوا والذين
فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٦٨ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ
٦٨
هادوا والصابيون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر
هَادُوا۟ وَٱلصَّـٰبِـُٔونَ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٩ لقد اخذنا
وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٩ لَقَدْ أَخَذْنَا
٦٩
ميثاق بني اسراييل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول
مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًۭا ۖ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌۢ
بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ٧٠
بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًۭا كَذَّبُوا۟ وَفَرِيقًۭا يَقْتُلُونَ ٧٠
٧٠

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