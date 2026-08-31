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۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ

واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ
والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان
وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ
واتينا داوود زبورا ١٦٣ ورسلا قد قصصناهم عليك
وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣ وَرُسُلًۭا قَدْ قَصَصْنَـٰهُمْ عَلَيْكَ
١٦٣
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى
مِن قَبْلُ وَرُسُلًۭا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ
تكليما ١٦٤ رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون
تَكْلِيمًۭا ١٦٤ رُّسُلًۭا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ
١٦٤
للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًۭا
١٦٥ لاكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملايكة
١٦٥ لَّـٰكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ ۖ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ
١٦٥
يشهدون وكفى بالله شهيدا ١٦٦ ان الذين كفروا
يَشْهَدُونَ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١٦٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟
١٦٦
وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ١٦٧ ان الذين
وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّوا۟ ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١٦٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ
١٦٧
كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم
كَفَرُوا۟ وَظَلَمُوا۟ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
طريقا ١٦٨ الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان
طَرِيقًا ١٦٨ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۚ وَكَانَ
١٦٨
ذالك على الله يسيرا ١٦٩ يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق
ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٦٩ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ
١٦٩
من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله
مِن رَّبِّكُمْ فَـَٔامِنُوا۟ خَيْرًۭا لَّكُمْ ۚ وَإِن تَكْفُرُوا۟ فَإِنَّ لِلَّهِ
ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما ١٧٠
مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١٧٠
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