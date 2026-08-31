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۞ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ

على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا
عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًۭا
فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا
فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلْهَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا۟ ۚ وَإِن تَلْوُۥٓا۟
او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ١٣٥ يا ايها
أَوْ تُعْرِضُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ١٣٥ يَـٰٓأَيُّهَا
١٣٥
الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ
على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر
عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَـٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ
بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل
بِٱللَّهِ وَمَلَـٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضلالا بعيدا ١٣٦ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم
ضَلَـٰلًۢا بَعِيدًا ١٣٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ
١٣٦
كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم
كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ
سبيلا ١٣٧ بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨ الذين
سَبِيلًۢا ١٣٧ بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨ ٱلَّذِينَ
١٣٧
١٣٨
يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون
يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ
عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩ وقد نزل عليكم في
عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِى
١٣٩
الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا
ٱلْكِتَـٰبِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا
تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم
تَقْعُدُوا۟ مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦٓ ۚ إِنَّكُمْ إِذًۭا مِّثْلُهُمْ ۗ
ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ١٤٠
إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ وَٱلْكَـٰفِرِينَ فِى جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١٤٠
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