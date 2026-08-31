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۞ واذ استسقى
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ

موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت
مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ
منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا
مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟
واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
٦٠
واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍۢ وَٰحِدٍۢ فَٱدْعُ لَنَا
ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثايها
رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنۢ بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا
وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو
وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ
ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم
أَدْنَىٰ بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُوا۟ مِصْرًۭا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍۢ مِّنَ
الله ذالك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون
ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ
النبيين بغير الحق ذالك بما عصوا وكانوا يعتدون ٦١
ٱلنَّبِيِّـۧنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ٦١
٦١

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