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۞ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة
۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ

او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذالك
أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ١١٤ ومن
ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١١٤ وَمَن
١١٤
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت
سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ
مصيرا ١١٥ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون
مَصِيرًا ١١٥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
١١٥
ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا
ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَـٰلًۢا
بعيدا ١١٦ ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون
بَعِيدًا ١١٦ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَـٰثًۭا وَإِن يَدْعُونَ
١١٦
الا شيطانا مريدا ١١٧ لعنه الله وقال لاتخذن من
إِلَّا شَيْطَـٰنًۭا مَّرِيدًۭا ١١٧ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ
١١٧
عبادك نصيبا مفروضا ١١٨ ولاضلنهم ولامنينهم
عِبَادِكَ نَصِيبًۭا مَّفْرُوضًۭا ١١٨ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ
١١٨
ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم
وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ
فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن
دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩ يعدهم
دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩ يَعِدُهُمْ
١١٩
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا ١٢٠ اولايك
وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠ أُو۟لَـٰٓئِكَ
١٢٠
ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ١٢١
مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًۭا ١٢١
١٢١

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