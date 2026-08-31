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۞ ومن
۞ وَمَن

يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة ومن
يُهَاجِرْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِى ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًۭا كَثِيرًۭا وَسَعَةًۭ ۚ وَمَن
يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد
يَخْرُجْ مِنۢ بَيْتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُدْرِكْهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ
وقع اجره على الله وكان الله غفورا رحيما ١٠٠ واذا ضربتم في
وَقَعَ أَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى
١٠٠
الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم
ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا۟ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ
ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ١٠١
أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱلْكَـٰفِرِينَ كَانُوا۟ لَكُمْ عَدُوًّۭا مُّبِينًۭا ١٠١
١٠١

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