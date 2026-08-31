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۞ فما لكم في المنافقين
۞ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَـٰفِقِينَ

فيتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من
فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا۟ ۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا۟ مَنْ
اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ٨٨ ودوا لو تكفرون
أَضَلَّ ٱللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًۭا ٨٨ وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ
٨٨
كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى
كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ
يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث
يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩ الا الذين
وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ
٨٩
يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت
يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ
صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله
صُدُورُهُمْ أَن يُقَـٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَـٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ
لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم
لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ
والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ٩٠
وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًۭا ٩٠
٩٠
ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كل
سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا۟ قَوْمَهُمْ كُلَّ
ما ردوا الى الفتنة اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا
مَا رُدُّوٓا۟ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا۟ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا۟
اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث
إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا۟ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ
ثقفتموهم واولايكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ٩١
ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنًۭا مُّبِينًۭا ٩١
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