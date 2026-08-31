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۞ فليقاتل في سبيل الله الذين
۞ فَلْيُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ
۞ فَلۡيُقَٰتِلۡ
فِي
سَبِيلِ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِينَ
يشرون الحياة الدنيا بالاخرة ومن يقاتل في سبيل
يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ
يَشۡرُونَ
ٱلۡحَيَوٰةَ
ٱلدُّنۡيَا
بِٱلۡأٓخِرَةِۚ
وَمَن
يُقَٰتِلۡ
فِي
سَبِيلِ
الله فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما ٧٤
ٱللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٧٤
ٱللَّهِ
فَيُقۡتَلۡ
أَوۡ
يَغۡلِبۡ
فَسَوۡفَ
نُؤۡتِيهِ
أَجۡرًا
عَظِيمٗا
٧٤
٨٩