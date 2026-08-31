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۞ ان الله يامركم
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ

ان تودوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان
أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَـٰنَـٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن
تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا
تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا
بصيرا ٥٨ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي
بَصِيرًۭا ٥٨ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى
٥٨
الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم
ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍۢ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تومنون بالله واليوم الاخر ذالك خير واحسن تاويلا ٥٩
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌۭ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩
٥٩

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