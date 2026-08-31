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۞ واعبدوا الله ولا تشركوا به شييا
۞ وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًۭٔا ۖ

وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين
وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًۭا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب
وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ
وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله
وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ
لا يحب من كان مختالا فخورا ٣٦ الذين يبخلون
لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًۭا فَخُورًا ٣٦ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ
٣٦
ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما اتاهم
وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ
الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا ٣٧
ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ عَذَابًۭا مُّهِينًۭا ٣٧
٣٧

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