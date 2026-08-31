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٤. النساء

النساء

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يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ وَخَلَقَ مِنْهَا

زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًۭا كَثِيرًۭا وَنِسَآءًۭ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ
به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ١ واتوا اليتامى اموالهم
بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًۭا ١ وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَـٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ
١
ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه
وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ
كان حوبا كبيرا ٢ وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا
كَانَ حُوبًۭا كَبِيرًۭا ٢ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟
٢
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا
مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟
فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذالك ادنى الا تعولوا ٣ واتوا
فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ٣ وَءَاتُوا۟
٣
النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًۭا فَكُلُوهُ
هنييا مرييا ٤ ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم
هَنِيٓـًۭٔا مَّرِيٓـًۭٔا ٤ وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ
٤
قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ٥ وابتلوا
قِيَـٰمًۭا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًۭا مَّعْرُوفًۭا ٥ وَٱبْتَلُوا۟
٥
اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا
ٱلْيَتَـٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًۭا فَٱدْفَعُوٓا۟
اليهم اموالهم ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان
إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًۭا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فاذا
غَنِيًّۭا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًۭا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا
دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا ٦
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًۭا ٦
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