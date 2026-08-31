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۞ لتبلون في
۞ لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ

اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا
أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا
ٱلْكِتَـٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًۭى كَثِيرًۭا ۚ
وان تصبروا وتتقوا فان ذالك من عزم الامور ١٨٦
وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١٨٦
١٨٦

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