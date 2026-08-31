تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ اتامرون الناس بالبر
۞ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ

وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون ٤٤
وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَـٰبَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٤٤
٤٤
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ
٤٥ الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون ٤٦
٤٥ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَـٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ ٤٦
٤٥
٤٦
يا بني اسراييل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم
يَـٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ ٱلَّتِىٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ
على العالمين ٤٧ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شييا
عَلَى ٱلْعَـٰلَمِينَ ٤٧ وَٱتَّقُوا۟ يَوْمًۭا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـًۭٔا
٤٧
ولا يقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولا هم ينصرون ٤٨
وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَـٰعَةٌۭ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌۭ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٤٨
٤٨

٧