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۞ يستبشرون
۞ يَسْتَبْشِرُونَ

بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر
بِنِعْمَةٍۢ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍۢ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
المومنين ١٧١ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم
ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ
١٧١
القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ١٧٢
ٱلْقَرْحُ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ١٧٢
١٧٢
الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ١٧٣
فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١٧٣
١٧٣

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