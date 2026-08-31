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۞ وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍۢ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

السماوات والارض اعدت للمتقين ١٣٣ الذين ينفقون
ٱلسَّمَـٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ
١٣٣
في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين
فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ
عن الناس والله يحب المحسنين ١٣٤ والذين اذا فعلوا
عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣٤ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟
١٣٤
فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا
فَـٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما
لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا
فعلوا وهم يعلمون ١٣٥ اولايك جزاوهم مغفرة من
فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥ أُو۟لَـٰٓئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌۭ مِّن
١٣٥
ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم
رَّبِّهِمْ وَجَنَّـٰتٌۭ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ
اجر العاملين ١٣٦ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا
أَجْرُ ٱلْعَـٰمِلِينَ ١٣٦ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌۭ فَسِيرُوا۟
١٣٦
في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ
١٣٧ هاذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ١٣٨
١٣٧ هَـٰذَا بَيَانٌۭ لِّلنَّاسِ وَهُدًۭى وَمَوْعِظَةٌۭ لِّلْمُتَّقِينَ ١٣٨
١٣٧
١٣٨
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مومنين
وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ
١٣٩ ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك
١٣٩ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌۭ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌۭ مِّثْلُهُۥ ۚ وَتِلْكَ
١٣٩
الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا
ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ١٤٠
وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّـٰلِمِينَ ١٤٠
١٤٠

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