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۞ ليسوا
۞ لَيْسُوا۟

سواء من اهل الكتاب امة قايمة يتلون ايات الله
سَوَآءًۭ ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌۭ قَآئِمَةٌۭ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ
اناء الليل وهم يسجدون ١١٣ يومنون بالله واليوم
ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ١١٣ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
١١٣
الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر
ٱلْـَٔاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
ويسارعون في الخيرات واولايك من الصالحين ١١٤ وما
وَيُسَـٰرِعُونَ فِى ٱلْخَيْرَٰتِ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ١١٤ وَمَا
١١٤
يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين ١١٥
يَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ ١١٥
١١٥

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