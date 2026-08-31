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۞ فلما احس عيسى منهم
۞ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ

الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن
ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِىٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ
انصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون ٥٢
أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥٢
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