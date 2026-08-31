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٤٩. الحجرات

الحجرات

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يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟

الله ان الله سميع عليم ١ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا
ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌۭ ١ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَرْفَعُوٓا۟
١
اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم
أَصْوَٰتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِىِّ وَلَا تَجْهَرُوا۟ لَهُۥ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ٢ ان الذين
لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَـٰلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ
٢
يغضون اصواتهم عند رسول الله اولايك الذين امتحن
يَغُضُّونَ أَصْوَٰتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ
الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ٣ ان الذين
ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌۭ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ
٣
ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ٤
يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٤
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