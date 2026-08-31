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۞ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول
۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ

ولا تبطلوا اعمالكم ٣٣ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل
وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ٣٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ
٣٣
الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ٣٤ فلا تهنوا
ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا۟ وَهُمْ كُفَّارٌۭ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ٣٤ فَلَا تَهِنُوا۟
٣٤
وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم
وَتَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ
اعمالكم ٣٥ انما الحياة الدنيا لعب ولهو وان تومنوا وتتقوا
أَعْمَـٰلَكُمْ ٣٥ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟
٣٥
يوتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ٣٦ ان يسالكموها
يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ أَمْوَٰلَكُمْ ٣٦ إِن يَسْـَٔلْكُمُوهَا
٣٦
فيحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم ٣٧ ها انتم هاولاء
فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا۟ وَيُخْرِجْ أَضْغَـٰنَكُمْ ٣٧ هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓؤُلَآءِ
٣٧
تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل
تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ ۖ وَمَن يَبْخَلْ
فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان
فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِىُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم ٣٨
تَتَوَلَّوْا۟ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا۟ أَمْثَـٰلَكُم ٣٨
٣٨

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