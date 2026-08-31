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۞ واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر
۞ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ

من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم
مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
عذاب يوم عظيم ٢١ قالوا اجيتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍۢ ٢١ قَالُوٓا۟ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا
٢١
بما تعدنا ان كنت من الصادقين ٢٢ قال انما العلم عند الله
بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٢ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ
٢٢
وابلغكم ما ارسلت به ولاكني اراكم قوما تجهلون ٢٣ فلما
وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦ وَلَـٰكِنِّىٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًۭا تَجْهَلُونَ ٢٣ فَلَمَّا
٢٣
راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هاذا عارض ممطرنا
رَأَوْهُ عَارِضًۭا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا۟ هَـٰذَا عَارِضٌۭ مُّمْطِرُنَا ۚ
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم ٢٤ تدمر كل
بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِۦ ۖ رِيحٌۭ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌۭ ٢٤ تُدَمِّرُ كُلَّ
٢٤
شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذالك نجزي
شَىْءٍۭ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا۟ لَا يُرَىٰٓ إِلَّا مَسَـٰكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى
القوم المجرمين ٢٥ ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه
ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٢٥ وَلَقَدْ مَكَّنَّـٰهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّـٰكُمْ فِيهِ
٢٥
وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافيدة فما اغنى عنهم سمعهم
وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًۭا وَأَبْصَـٰرًۭا وَأَفْـِٔدَةًۭ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ
ولا ابصارهم ولا افيدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات
وَلَآ أَبْصَـٰرُهُمْ وَلَآ أَفْـِٔدَتُهُم مِّن شَىْءٍ إِذْ كَانُوا۟ يَجْحَدُونَ بِـَٔايَـٰتِ
الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزيون ٢٦ ولقد اهلكنا
ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا۟ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ٢٦ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
٢٦
ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون ٢٧
مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٢٧
٢٧
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهة
فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةًۢ ۖ
بل ضلوا عنهم وذالك افكهم وما كانوا يفترون ٢٨
بَلْ ضَلُّوا۟ عَنْهُمْ ۚ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ ٢٨
٢٨

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