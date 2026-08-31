تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بامره ولتبتغوا
۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟

من فضله ولعلكم تشكرون ١٢ وسخر لكم ما في السماوات وما في
مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى
١٢
الارض جميعا منه ان في ذالك لايات لقوم يتفكرون ١٣
ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ ١٣
١٣

٤٩٩