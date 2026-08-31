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۞ ان
۞ إِنَّ

الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما
ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا
الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا
الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به
يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ
الا الفاسقين ٢٦ الذين ينقضون عهد الله من بعد
إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ
٢٦
ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون
مِيثَـٰقِهِۦ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
في الارض اولايك هم الخاسرون ٢٧ كيف
فِى ٱلْأَرْضِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ٢٧ كَيْفَ
٢٧
تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم
تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًۭا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨ هو الذي خلق
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ
٢٨
لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء
لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ
فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
٢٩

٥