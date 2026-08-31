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۞ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم
۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌۭ كَرِيمٌ

١٧ ان ادوا الي عباد الله اني لكم رسول امين ١٨
١٧ أَنْ أَدُّوٓا۟ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۖ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٨
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