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۞ ولما ضرب ابن مريم مثلا
۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا

اذا قومك منه يصدون ٥٧ وقالوا االهتنا خير ام
إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ٥٧ وَقَالُوٓا۟ ءَأَـٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ
٥٧
هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ٥٨ ان هو
هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًۢا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ٥٨ إِنْ هُوَ
٥٨
الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسراييل ٥٩
إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَـٰهُ مَثَلًۭا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٥٩
٥٩
ولو نشاء لجعلنا منكم ملايكة في الارض يخلفون ٦٠
وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَـٰٓئِكَةًۭ فِى ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ٦٠
٦٠

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