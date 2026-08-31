تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ وما كان
۞ وَمَا كَانَ

لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل
لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ
رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم ٥١
رَسُولًۭا فَيُوحِىَ بِإِذْنِهِۦ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ عَلِىٌّ حَكِيمٌۭ ٥١
٥١

٤٨٨