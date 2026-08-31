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۞ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض
۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ

ولاكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير ٢٧ وهو
وَلَـٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍۢ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌۭ ٢٧ وَهُوَ
٢٧
الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد
ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنۢ بَعْدِ مَا قَنَطُوا۟ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُۥ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ
٢٨ ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابة
٢٨ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍۢ ۚ
٢٨
وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ٢٩ وما اصابكم من مصيبة فبما
وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌۭ ٢٩ وَمَآ أَصَـٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍۢ فَبِمَا
٢٩
كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ٣٠ وما انتم بمعجزين
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍۢ ٣٠ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ
٣٠
في الارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ٣١
فِى ٱلْأَرْضِ ۖ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ٣١
٣١

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