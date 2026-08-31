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۞ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم
۞ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوا۟ لَهُم

ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في امم قد
مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِىٓ أُمَمٍۢ قَدْ
خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين ٢٥
خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ خَـٰسِرِينَ ٢٥
٢٥
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ
لعلكم تغلبون ٢٦ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٦ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ عَذَابًۭا شَدِيدًۭا
٢٦
ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون ٢٧ ذالك جزاء اعداء الله
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٢٧ ذَٰلِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ
٢٧
النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون
ٱلنَّارُ ۖ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ ۖ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ
٢٨ وقال الذين كفروا ربنا ارنا اللذين اضلانا من الجن
٢٨ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِنِّ
٢٨
والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين ٢٩
وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٩
٢٩

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