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۞ قل اينكم
۞ قُلْ أَئِنَّكُمْ

لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا
لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُۥٓ أَندَادًۭا ۚ
ذالك رب العالمين ٩ وجعل فيها رواسي من فوقها
ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٩ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَٰسِىَ مِن فَوْقِهَا
٩
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء
وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقْوَٰتَهَا فِىٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍۢ سَوَآءًۭ
للسايلين ١٠ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال
لِّلسَّآئِلِينَ ١٠ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِىَ دُخَانٌۭ فَقَالَ
١٠
لها وللارض ايتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طايعين ١١
لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًۭا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ١١
١١

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