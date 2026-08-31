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۞ قل اني
۞ قُلْ إِنِّى

نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ
البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين ٦٦
ٱلْبَيِّنَـٰتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٦
٦٦

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