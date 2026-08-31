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۞ ليس
۞ لَّيْسَ

عليك هداهم ولاكن الله يهدي من يشاء وما
عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا
تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا
تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا
ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف اليكم
ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍۢ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وانتم لا تظلمون ٢٧٢ للفقراء الذين احصروا
وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٢٧٢ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟
٢٧٢
في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًۭا فِى ٱلْأَرْضِ
يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم
يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم
بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من
بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًۭا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ
خير فان الله به عليم ٢٧٣ الذين ينفقون اموالهم
خَيْرٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ٢٧٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم
٢٧٣
بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند
بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّۭا وَعَلَانِيَةًۭ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٢٧٤
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٤
٢٧٤

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