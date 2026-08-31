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٤٠. غافر

غافر

معلومات
حم ١ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ٢ غافر الذنب
حمٓ ١ تَنزِيلُ ٱلْكِتَـٰبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٢ غَافِرِ ٱلذَّنۢبِ

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٢

وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا الاه الا هو اليه
وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ
المصير ٣ ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغررك
ٱلْمَصِيرُ ٣ مَا يُجَـٰدِلُ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَلَا يَغْرُرْكَ
٣
تقلبهم في البلاد ٤ كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب
تَقَلُّبُهُمْ فِى ٱلْبِلَـٰدِ ٤ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍۢ وَٱلْأَحْزَابُ
٤
من بعدهم وهمت كل امة برسولهم لياخذوه
مِنۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍۭ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ ۖ
وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف
وَجَـٰدَلُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ
كان عقاب ٥ وكذالك حقت كلمت ربك على الذين
كَانَ عِقَابِ ٥ وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ
٥
كفروا انهم اصحاب النار ٦ الذين يحملون العرش
كَفَرُوٓا۟ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ٦ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ
٦
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويومنون به ويستغفرون
وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ
للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر
لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍۢ رَّحْمَةًۭ وَعِلْمًۭا فَٱغْفِرْ
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ٧
لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ٧
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