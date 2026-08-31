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۞ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا
۞ قُلْ يَـٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟

من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو
مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ
الغفور الرحيم ٥٣ وانيبوا الى ربكم واسلموا له من
ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا۟ لَهُۥ مِن
٥٣
قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون ٥٤ واتبعوا احسن
قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ وَٱتَّبِعُوٓا۟ أَحْسَنَ
٥٤
ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب
مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ
بغتة وانتم لا تشعرون ٥٥ ان تقول نفس يا حسرتا
بَغْتَةًۭ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌۭ يَـٰحَسْرَتَىٰ
٥٥
على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين ٥٦
عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِى جَنۢبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّـٰخِرِينَ ٥٦
٥٦

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