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۞ فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق
۞ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ

اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ٣٢ والذي
إِذْ جَآءَهُۥٓ ۚ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًۭى لِّلْكَـٰفِرِينَ ٣٢ وَٱلَّذِى
٣٢
جاء بالصدق وصدق به اولايك هم المتقون ٣٣
جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ ۙ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ٣٣
٣٣
لهم ما يشاءون عند ربهم ذالك جزاء المحسنين ٣٤
لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٤
٣٤
ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم
لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم
باحسن الذي كانوا يعملون ٣٥ اليس الله بكاف
بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٣٥ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ
٣٥
عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله
عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ
فما له من هاد ٣٦ ومن يهد الله فما له من مضل
فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍۢ ٣٦ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ ۗ
٣٦
اليس الله بعزيز ذي انتقام ٣٧ ولين سالتهم من خلق
أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍۢ ذِى ٱنتِقَامٍۢ ٣٧ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ
٣٧
السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون
ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ
من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات
مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِىَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ
ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته
ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ٣٨ قل يا قوم
قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٣٨ قُلْ يَـٰقَوْمِ
٣٨
اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون ٣٩
ٱعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّى عَـٰمِلٌۭ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٣٩
٣٩
من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ٤٠
مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌۭ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌۭ مُّقِيمٌ ٤٠
٤٠

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