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۞ وعندهم قاصرات
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ

الطرف اتراب ٥٢ هاذا ما توعدون ليوم الحساب ٥٣ ان هاذا
ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢ هَـٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥٣ إِنَّ هَـٰذَا
٥٢
٥٣
لرزقنا ما له من نفاد ٥٤ هاذا وان للطاغين لشر ماب
لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ ٥٤ هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ
٥٤
٥٥ جهنم يصلونها فبيس المهاد ٥٦ هاذا فليذوقوه حميم
٥٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥٦ هَـٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌۭ
٥٥
٥٦
وغساق ٥٧ واخر من شكله ازواج ٥٨ هاذا فوج
وَغَسَّاقٌۭ ٥٧ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ ٥٨ هَـٰذَا فَوْجٌۭ
٥٧
٥٨
مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالو النار ٥٩ قالوا
مُّقْتَحِمٌۭ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ ٥٩ قَالُوا۟
٥٩
بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبيس القرار ٦٠
بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۖ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ٦٠
٦٠
قالوا ربنا من قدم لنا هاذا فزده عذابا ضعفا في النار ٦١
قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَـٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًۭا ضِعْفًۭا فِى ٱلنَّارِ ٦١
٦١

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