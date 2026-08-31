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۞ وان من
۞ وَإِنَّ مِن
۞ وَإِنَّ
مِن
شيعته لابراهيم ٨٣ اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤ اذ قال
شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤ إِذْ قَالَ
شِيعَتِهِۦ
لَإِبۡرَٰهِيمَ
٨٣
إِذۡ
جَآءَ
رَبَّهُۥ
بِقَلۡبٖ
سَلِيمٍ
٨٤
إِذۡ
قَالَ
لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥ ايفكا الهة دون الله تريدون
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥ أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ
لِأَبِيهِ
وَقَوۡمِهِۦ
مَاذَا
تَعۡبُدُونَ
٨٥
أَئِفۡكًا
ءَالِهَةٗ
دُونَ
ٱللَّهِ
تُرِيدُونَ
٨٦ فما ظنكم برب العالمين ٨٧ فنظر نظرة في النجوم ٨٨
٨٦ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧ فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
٨٦
فَمَا
ظَنُّكُم
بِرَبِّ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
٨٧
فَنَظَرَ
نَظۡرَةٗ
فِي
ٱلنُّجُومِ
٨٨
فقال اني سقيم ٨٩ فتولوا عنه مدبرين ٩٠ فراغ الى الهتهم
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩ فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ
فَقَالَ
إِنِّي
سَقِيمٞ
٨٩
فَتَوَلَّوۡاْ
عَنۡهُ
مُدۡبِرِينَ
٩٠
فَرَاغَ
إِلَىٰٓ
ءَالِهَتِهِمۡ
فقال الا تاكلون ٩١ ما لكم لا تنطقون ٩٢ فراغ عليهم ضربا
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا
فَقَالَ
أَلَا
تَأۡكُلُونَ
٩١
مَا
لَكُمۡ
لَا
تَنطِقُونَ
٩٢
فَرَاغَ
عَلَيۡهِمۡ
ضَرۡبَۢا
باليمين ٩٣ فاقبلوا اليه يزفون ٩٤ قال اتعبدون ما تنحتون
بِٱلْيَمِينِ ٩٣ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ٩٤ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
بِٱلۡيَمِينِ
٩٣
فَأَقۡبَلُوٓاْ
إِلَيۡهِ
يَزِفُّونَ
٩٤
قَالَ
أَتَعۡبُدُونَ
مَا
تَنۡحِتُونَ
٩٥ والله خلقكم وما تعملون ٩٦ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه
٩٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًۭا فَأَلْقُوهُ
٩٥
وَٱللَّهُ
خَلَقَكُمۡ
وَمَا
تَعۡمَلُونَ
٩٦
قَالُواْ
ٱبۡنُواْ
لَهُۥ
بُنۡيَٰنٗا
فَأَلۡقُوهُ
في الجحيم ٩٧ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ٩٨
فِى ٱلْجَحِيمِ ٩٧ فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٨
فِي
ٱلۡجَحِيمِ
٩٧
فَأَرَادُواْ
بِهِۦ
كَيۡدٗا
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ٱلۡأَسۡفَلِينَ
٩٨
وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ٩٩ رب هب لي من الصالحين
وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٩٩ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
وَقَالَ
إِنِّي
ذَاهِبٌ
إِلَىٰ
رَبِّي
سَيَهۡدِينِ
٩٩
رَبِّ
هَبۡ
لِي
مِنَ
ٱلصَّٰلِحِينَ
١٠٠ فبشرناه بغلام حليم ١٠١ فلما بلغ معه السعي قال يا بني
١٠٠ فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍۢ ١٠١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ
١٠٠
فَبَشَّرۡنَٰهُ
بِغُلَٰمٍ
حَلِيمٖ
١٠١
فَلَمَّا
بَلَغَ
مَعَهُ
ٱلسَّعۡيَ
قَالَ
يَٰبُنَيَّ
اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت
إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ
إِنِّيٓ
أَرَىٰ
فِي
ٱلۡمَنَامِ
أَنِّيٓ
أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ
مَاذَا
تَرَىٰۚ
قَالَ
يَٰٓأَبَتِ
افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ١٠٢
ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٠٢
ٱفۡعَلۡ
مَا
تُؤۡمَرُۖ
سَتَجِدُنِيٓ
إِن
شَآءَ
ٱللَّهُ
مِنَ
ٱلصَّٰبِرِينَ
١٠٢
٤٤٩