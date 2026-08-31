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۞ وان من
۞ وَإِنَّ مِن

شيعته لابراهيم ٨٣ اذ جاء ربه بقلب سليم ٨٤ اذ قال
شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ ٨٣ إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍۢ سَلِيمٍ ٨٤ إِذْ قَالَ
٨٣
٨٤
لابيه وقومه ماذا تعبدون ٨٥ ايفكا الهة دون الله تريدون
لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ ٨٥ أَئِفْكًا ءَالِهَةًۭ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ
٨٥
٨٦ فما ظنكم برب العالمين ٨٧ فنظر نظرة في النجوم ٨٨
٨٦ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٨٧ فَنَظَرَ نَظْرَةًۭ فِى ٱلنُّجُومِ ٨٨
٨٦
٨٧
٨٨
فقال اني سقيم ٨٩ فتولوا عنه مدبرين ٩٠ فراغ الى الهتهم
فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌۭ ٨٩ فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ٩٠ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ
٨٩
٩٠
فقال الا تاكلون ٩١ ما لكم لا تنطقون ٩٢ فراغ عليهم ضربا
فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ٩١ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ٩٢ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا
٩١
٩٢
باليمين ٩٣ فاقبلوا اليه يزفون ٩٤ قال اتعبدون ما تنحتون
بِٱلْيَمِينِ ٩٣ فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ٩٤ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ
٩٣
٩٤
٩٥ والله خلقكم وما تعملون ٩٦ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه
٩٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦ قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَـٰنًۭا فَأَلْقُوهُ
٩٥
٩٦
في الجحيم ٩٧ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين ٩٨
فِى ٱلْجَحِيمِ ٩٧ فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ٩٨
٩٧
٩٨
وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين ٩٩ رب هب لي من الصالحين
وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ ٩٩ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ
٩٩
١٠٠ فبشرناه بغلام حليم ١٠١ فلما بلغ معه السعي قال يا بني
١٠٠ فَبَشَّرْنَـٰهُ بِغُلَـٰمٍ حَلِيمٍۢ ١٠١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَـٰبُنَىَّ
١٠٠
١٠١
اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت
إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٰٓأَبَتِ
افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصابرين ١٠٢
ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٠٢
١٠٢

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