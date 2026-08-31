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۞ احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون ٢٢ من دون
۞ ٱحْشُرُوا۟ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ وَأَزْوَٰجَهُمْ وَمَا كَانُوا۟ يَعْبُدُونَ ٢٢ مِن دُونِ

٢٢

الله فاهدوهم الى صراط الجحيم ٢٣ وقفوهم انهم مسيولون ٢٤
ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْجَحِيمِ ٢٣ وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْـُٔولُونَ ٢٤
٢٣
٢٤

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