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۞ الم اعهد اليكم يا بني ادم
۞ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ

ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين ٦٠ وان
أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَـٰنَ ۖ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّۭ مُّبِينٌۭ ٦٠ وَأَنِ
٦٠
اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١ ولقد اضل منكم
ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ
٦١
جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون ٦٢ هاذه جهنم التي
جِبِلًّۭا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ ٦٢ هَـٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى
٦٢
كنتم توعدون ٦٣ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ٦٤
كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣ ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ٦٤
٦٣
٦٤
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم
ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم
بما كانوا يكسبون ٦٥ ولو نشاء لطمسنا على اعينهم
بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ٦٥ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ
٦٥
فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦ ولو نشاء لمسخناهم
فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَـٰهُمْ
٦٦
على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَـٰعُوا۟ مُضِيًّۭا وَلَا يَرْجِعُونَ
٦٧ ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون ٦٨
٦٧ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ ۖ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ٦٨
٦٧
٦٨
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ
٦٩ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٧٠
٦٩ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّۭا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٠
٦٩
٧٠

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