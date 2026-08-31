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۞ ان الله يمسك السماوات
۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ

والارض ان تزولا ولين زالتا ان امسكهما من احد من بعده
وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍۢ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ
انه كان حليما غفورا ٤١ واقسموا بالله جهد ايمانهم لين جاءهم
إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًۭا ٤١ وَأَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ لَئِن جَآءَهُمْ
٤١
نذير ليكونن اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير
نَذِيرٌۭ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌۭ
ما زادهم الا نفورا ٤٢ استكبارا في الارض ومكر السيي
مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ٱسْتِكْبَارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّئِ ۚ
٤٢
ولا يحيق المكر السيي الا باهله فهل ينظرون الا سنت
وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦ ۚ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ
الاولين فلن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا
ٱلْأَوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًۭا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا
٤٣ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من
٤٣ أَوَلَمْ يَسِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن
٤٣
قبلهم وكانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء
قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓا۟ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُۥ مِن شَىْءٍۢ
في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ٤٤
فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَلِيمًۭا قَدِيرًۭا ٤٤
٤٤

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