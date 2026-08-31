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۞ قل انما اعظكم بواحدة ان
۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَٰحِدَةٍ ۖ أَن

تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من
تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن
جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ٤٦ قل
جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌۭ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍۢ شَدِيدٍۢ ٤٦ قُلْ
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ما سالتكم من اجر فهو لكم ان اجري الا على الله وهو على
مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍۢ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ
كل شيء شهيد ٤٧ قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب ٤٨
كُلِّ شَىْءٍۢ شَهِيدٌۭ ٤٧ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ٤٨
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