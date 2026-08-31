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۞ لين لم ينته المنافقون
۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ
۞ لَّئِن
لَّمۡ
يَنتَهِ
ٱلۡمُنَٰفِقُونَ
والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ
وَٱلَّذِينَ
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
وَٱلۡمُرۡجِفُونَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٦٠ ملعونين
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًۭا ٦٠ مَّلْعُونِينَ ۖ
لَنُغۡرِيَنَّكَ
بِهِمۡ
ثُمَّ
لَا
يُجَاوِرُونَكَ
فِيهَآ
إِلَّا
قَلِيلٗا
٦٠
مَّلۡعُونِينَۖ
اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ٦١ سنة الله في
أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا ٦١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى
أَيۡنَمَا
ثُقِفُوٓاْ
أُخِذُواْ
وَقُتِّلُواْ
تَقۡتِيلٗا
٦١
سُنَّةَ
ٱللَّهِ
فِي
الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ٦٢
ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًۭا ٦٢
ٱلَّذِينَ
خَلَوۡاْ
مِن
قَبۡلُۖ
وَلَن
تَجِدَ
لِسُنَّةِ
ٱللَّهِ
تَبۡدِيلٗا
٦٢
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