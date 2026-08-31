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۞ لين لم ينته المنافقون
۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ٱلْمُنَـٰفِقُونَ

والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة
وَٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِى ٱلْمَدِينَةِ
لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ٦٠ ملعونين
لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًۭا ٦٠ مَّلْعُونِينَ ۖ
٦٠
اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ٦١ سنة الله في
أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا۟ أُخِذُوا۟ وَقُتِّلُوا۟ تَقْتِيلًۭا ٦١ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِى
٦١
الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ٦٢
ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلُ ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًۭا ٦٢
٦٢

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