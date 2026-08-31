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۞ قد يعلم الله المعوقين منكم والقايلين
۞ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآئِلِينَ

لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا ١٨ اشحة
لِإِخْوَٰنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۖ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٨ أَشِحَّةً
١٨
عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم
عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ
كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم
كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم
بالسنة حداد اشحة على الخير اولايك لم يومنوا فاحبط
بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ
الله اعمالهم وكان ذالك على الله يسيرا ١٩ يحسبون
ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٩ يَحْسَبُونَ
١٩
الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو انهم
ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا۟ ۖ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّوا۟ لَوْ أَنَّهُم
بادون في الاعراب يسالون عن انبايكم ولو كانوا فيكم
بَادُونَ فِى ٱلْأَعْرَابِ يَسْـَٔلُونَ عَنْ أَنۢبَآئِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا۟ فِيكُم
ما قاتلوا الا قليلا ٢٠ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة
مَّا قَـٰتَلُوٓا۟ إِلَّا قَلِيلًۭا ٢٠ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌۭ
٢٠
لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا ٢١
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًۭا ٢١
٢١
ولما راى المومنون الاحزاب قالوا هاذا ما وعدنا الله ورسوله
وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُوا۟ هَـٰذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ
وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ٢٢
وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ ۚ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَـٰنًۭا وَتَسْلِيمًۭا ٢٢
٢٢

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