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٣٣. الأحزاب

الأحزاب

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يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَـٰفِرِينَ وَٱلْمُنَـٰفِقِينَ ۗ إِنَّ

الله كان عليما حكيما ١ واتبع ما يوحى اليك
ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ١ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَىٰٓ إِلَيْكَ
١
من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا ٢ وتوكل
مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًۭا ٢ وَتَوَكَّلْ
٢
على الله وكفى بالله وكيلا ٣ ما جعل الله لرجل من
عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًۭا ٣ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍۢ مِّن
٣
قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللايي تظاهرون
قَلْبَيْنِ فِى جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَٰجَكُمُ ٱلَّـٰٓـِٔى تُظَـٰهِرُونَ
منهن امهاتكم وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذالكم قولكم
مِنْهُنَّ أُمَّهَـٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم
بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ٤
بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ ٤
٤
ادعوهم لابايهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم
ٱدْعُوهُمْ لِـَٔابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌۭ فِيمَآ
اخطاتم به ولاكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله
أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ
غفورا رحيما ٥ النبي اولى بالمومنين من انفسهم
غَفُورًۭا رَّحِيمًا ٥ ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ
٥
وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض
وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍۢ
في كتاب الله من المومنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى
فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ
اوليايكم معروفا كان ذالك في الكتاب مسطورا ٦
أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًۭا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِى ٱلْكِتَـٰبِ مَسْطُورًۭا ٦
٦

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