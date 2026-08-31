تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
۞ ومن يسلم
۞ وَمَن يُسْلِمْ

وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى
وَجْهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌۭ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ ۗ
والى الله عاقبة الامور ٢٢ ومن كفر فلا يحزنك كفره
وَإِلَى ٱللَّهِ عَـٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ٢٢ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُۥٓ ۚ
٢٢
الينا مرجعهم فننبيهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور
إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ
٢٣ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ ٢٤
٢٣ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًۭا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍۢ ٢٤
٢٣
٢٤
ولين سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلِ
الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ٢٥ لله ما في السماوات
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٢٥ لِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ
٢٥
والارض ان الله هو الغني الحميد ٢٦ ولو انما في الارض
وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ٢٦ وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ
٢٦
من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر
مِن شَجَرَةٍ أَقْلَـٰمٌۭ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعْدِهِۦ سَبْعَةُ أَبْحُرٍۢ
ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ٢٧ ما خلقكم
مَّا نَفِدَتْ كَلِمَـٰتُ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌۭ ٢٧ مَّا خَلْقُكُمْ
٢٧
ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير ٢٨
وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍۢ وَٰحِدَةٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ ٢٨
٢٨

٤١٣