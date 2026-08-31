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۞ الله الذي خلقكم
۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم

من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد
مِّن ضَعْفٍۢ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ ضَعْفٍۢ قُوَّةًۭ ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعْدِ
قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
قُوَّةٍۢ ضَعْفًۭا وَشَيْبَةًۭ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ
٥٤ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير
٥٤ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا۟ غَيْرَ
٥٤
ساعة كذالك كانوا يوفكون ٥٥ وقال الذين اوتوا
سَاعَةٍۢ ۚ كَذَٰلِكَ كَانُوا۟ يُؤْفَكُونَ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟
٥٥
العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث
ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَـٰنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ
فهاذا يوم البعث ولاكنكم كنتم لا تعلمون ٥٦ فيوميذ
فَهَـٰذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَـٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥٦ فَيَوْمَئِذٍۢ
٥٦
لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ
٥٧ ولقد ضربنا للناس في هاذا القران من كل مثل
٥٧ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍۢ ۚ
٥٧
ولين جيتهم باية ليقولن الذين كفروا ان انتم الا
وَلَئِن جِئْتَهُم بِـَٔايَةٍۢ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا
مبطلون ٥٨ كذالك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون
مُبْطِلُونَ ٥٨ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
٥٨
٥٩ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ٦٠
٥٩ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٦٠
٥٩
٦٠

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