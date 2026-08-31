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۞ منيبين اليه واتقوه واقيموا
۞ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا۟

الصلاة ولا تكونوا من المشركين ٣١ من الذين فرقوا
ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟
٣١
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ٣٢
دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًۭا ۖ كُلُّ حِزْبٍۭ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ٣٢
٣٢

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